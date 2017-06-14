Географія ботулізму розширюється

Третя смерть від ботулізму. Цього разу вже на Полтавщині. В Горішніх Плавнях помер 57-річний чоловік, який так само наївся риби. За його життя медики боролися майже тиждень. Рідні чоловіка навіть знайшли сироватку, але й вона не врятувала.

Тим часом у лікарні досі перебуває ще одна постраждала. Слідчі вже встановили, що обидвоє купували копчену рибу в магазині. Санітарні лікарі виявили у фірми-виробника чимало порушень. Кому вони продавали свій товар - ще з'ясовують.