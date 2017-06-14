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Українським хостелам та міні-готелям загрожує закриття

14 червня 2017, 16:24
Українським хостелам та міні-готелям загрожує закриття

У парламенті обговорюють законопроект, який забороняє використовувати житловий фонд не за призначенням. На думку представників Всеукраїнської хостел-асоціації, законопроект не справедливий, бо обмежить малий та середній бізнес. В асоціації стверджують - потрібно закривати лише ті заклади, які порушують норми тиші й чистоти.

У світовій практиці такі правила й обмеження зазвичай встановлюють на місцевому рівні. А ось український законопроект пропонує єдине правило на всю країну і зовсім не враховує інфраструктуру в окремих областях та містах.

Общество, Прочее, свідок

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