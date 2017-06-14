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Росіянка Ганна Азовська надавала ляпасів своєму синові Віктору за програш на ринзі

14 червня 2017, 17:27
Росіянка Ганна Азовська надавала ляпасів своєму синові Віктору за програш на ринзі

Таке ставлення до закривавленого "дитини", який безпорадно лежить на ринзі, - обурило спортсменів світу! Більшість вчинок матері просто називають огидним.

Азовська - одна з найколоритніших і загадкових персон у російських змішаних бойових мистецтвах. Вона єдина мама в світі, яка виводить своїх трьох синів і двох дочок в клітку битися. Завжди експресивна та дещо агресивна жінка каже: якби була молодшою, то сама б вийшла битися!

Драки и насилие, Здоровье, Прочее, свідок

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