Росіянка Ганна Азовська надавала ляпасів своєму синові Віктору за програш на ринзі

Таке ставлення до закривавленого "дитини", який безпорадно лежить на ринзі, - обурило спортсменів світу! Більшість вчинок матері просто називають огидним.

Азовська - одна з найколоритніших і загадкових персон у російських змішаних бойових мистецтвах. Вона єдина мама в світі, яка виводить своїх трьох синів і двох дочок в клітку битися. Завжди експресивна та дещо агресивна жінка каже: якби була молодшою, то сама б вийшла битися!