Відбулося судове засідання щодо позову cтудента-юриста, який оскаржує указ Петра Порошенка про блокування соцмереж

Хлопець вимагає частково відмінити заборону на користування російськими інтернет-ресурсами, а саме соцмережею "Вконтакті". Два тижні тому вперше почали розглядати цей позов, але засідання тоді перенесли.

На цей раз приєднався і представник СБУ, оскільки доступ до сайтів закрили через ніби загрозу національній безпеці. Позивач, Микита Євстифеєв, складав позов самостійно та захищав себе сам. І майже 10 хвилин пояснював суддям право громадян на свободу вираження поглядів і переконань.