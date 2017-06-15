Хлопці з гурту "Авіатор" провели політ з учасницею аукціону "Інтер - дітям"

Зірки українського шоу-бізу змінюють кваліфікацію, тепер "Авіатори" хочуть керувати літаками! Разом із музикантами на літаку в небо піднялася Луїза - вона учасниця благодійного онлайн-аукціону, який триває на телеканалі "Інтер". І вона власниця лоту "Політ із гуртом "Авіатор".

Здійснити свою мрію маєте можливість і ви. Заходьте на сайт deti.inter.ua - там є безліч цікавих лотів від зірок шоу-бізнесу, телебачення та спорту. Всі зібрані кошти підуть на придбання життєво необхідного обладнання для маленьких пацієнтів центру дитячої токсикології "ОХМАТДИТ".