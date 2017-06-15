Рятувальна операція на згарищі хмарочоса у Лондоні триває другу добу

Такої пожежі в Лондоні не було 30 років. Минулої ночі за лічені хвилини полум'я охопило усі 27 поверхів будівлі. Свідки бачили, як заблоковані мешканці підходили до своїх вікон, деякі тримали на руках дітей. Люди благали їх врятувати, адже вони опинилися в суцільному пеклі. Хтось у відчаї стрибав вниз, адже вогонь вже підбирався до їхніх осель.

Десятки людей вважають зниклими безвісти. Офіційно в хмарочосі мешкало близько шести сотень людей. Більшості вдалося вибратися з охопленої вогнем будівлі. А ось тих, хто мешкав вище 12 поверху і залишився у пекельній будівлі, пожежникам врятувати не вдалося. Тому поки не має точної кількості загиблих.

Що ж спричинило смертельну пожежу і як вогонь зміг миттєво поширитися на таку велику площу, поки невідомо. Свідки кажуть, що чули вибух на 4 поверсі. Місцеві побоюються, що після такої масштабної та тривалої пожежі будівля-гігант може обвалитися.