Як виробники і продавці морозива ошукують покупців?

Рік зберігати морозиво можна лише за температури мінус 24 градуси. Такої майже не вдасться знайти в жодній крамниці. На більшості холодильних камер - у найліпшому разі - мінус вісімнадцять. А за такої температури морозиво зберігається десять місяців. Виробники таким чином вводять в оману покупців. Не знаючи, в яких умовах лежатиме продукт, вони вибивають на пакованні термін придатності - 12 місяців.

Якщо морозиво на вигляд підтале, або його форма змінилася, це має викликати підозри. Продукт могли повторно заморозити. Тож ліпше відмовтеся від купівлі. Але якщо отруїтеся ним, підтвердити цей факт буде майже неможливо, якщо у вас немає чека за покупку.