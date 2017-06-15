Світ кінематографу в жалобі - помер актор Олексій Баталов

Народний артист СРСР пішов із життя на 89-му році. Його близькі друзі розповіли: він пішов сьогодні під ранок, уві сні. Родина ж актора деталей трагедії не розголошує. І поки не повідомляють про дату й місце поховання. Останні п'ять місяців кумир мільйонів провів у лікарні, після складної операції на нозі.

Олексій Баталов знявся більш ніж у шести десятках фільмів. Серед них - "Чисто англійське вбивство", "Зірка привабливого щастя", "Летять журавлі", "Три товстуни", "9 днів одного року", "Справа Румянцева", "Дама з собачкою" та інших. Одна з найвідоміших його ролей - Гоша у фільмі "Москва сльозам не вірить".