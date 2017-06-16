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На Тернопільщині мати втопила новонароджену в сортирі, а потім закопала в лісі

16 червня 2017, 00:45
На Тернопільщині мати втопила новонароджену в сортирі, а потім закопала в лісі

Народила дитину, загорнула в пакет та закопала в лісі зі сміттям. Все це сталося на Тернопільщині, й лише завдяки уважному сусіду жінку-вбивцю вдалося затримати. Він розповів поліції, що бачив селянку вагітною, та тепер у неї ані живота, ані дитини.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за навмисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Судмедексперти вже з'ясували, що крихітка народилася живою, але захлинулася фекаліми.

свідок, Убийства

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