На Оболоні в столиці товариш по пляшці по-звірячому вбив пенсіонерку

У Києві чоловік намагався підірвати житловий будинок, а перед цим 30 ударами ножем убив пенсіонерку. Її він добре знав, і лише лезом зміг перемогти в банальній сварці.



Вечір у цьому звичайному будинку на столичній Оболоні став ареною кривавої розправи над 66-річної жінкою. Наталя через тяжку хворобу майже не ходила. Мала ще одну ваду - пристрасть до алкоголю. Син загиблої каже: скільки себе пам'ятає - мати завжди була п'яною.