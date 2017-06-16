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На Оболоні в столиці товариш по пляшці по-звірячому вбив пенсіонерку

16 червня 2017, 06:19
На Оболоні в столиці товариш по пляшці по-звірячому вбив пенсіонерку

У Києві чоловік намагався підірвати житловий будинок, а перед цим 30 ударами ножем убив пенсіонерку. Її він добре знав, і лише лезом зміг перемогти в банальній сварці.

Вечір у цьому звичайному будинку на столичній Оболоні став ареною кривавої розправи над 66-річної жінкою. Наталя через тяжку хворобу майже не ходила. Мала ще одну ваду - пристрасть до алкоголю. Син загиблої каже: скільки себе пам'ятає - мати завжди була п'яною.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Убийства

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