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У Львові створили унікальний центр для безпритульних тварин

16 червня 2017, 07:30
У Львові створили унікальний центр для безпритульних тварин

Перший центр всиновлення тварин запрацював у Львові. На своїх господарів там вже очікують півсотні собак і два десятки котів. Усі вони здорові та вже стерилізовані. У центрі тварин не тільки підстригають та тренують, а й влаштовують їм фотосесію. Але чекати на нового хазяїна чотирилапі можуть тут не більше десяти днів.

Покинутих тварин відловлюють на вулицях і привозять до центру всиновлення. Тут спершу оглядають їх, чи не хворі, а потім уже чепурять.

Животные, Общество, свідок, Суды

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