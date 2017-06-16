У Львові створили унікальний центр для безпритульних тварин
16 червня 2017, 07:30
Перший центр всиновлення тварин запрацював у Львові. На своїх господарів там вже очікують півсотні собак і два десятки котів. Усі вони здорові та вже стерилізовані. У центрі тварин не тільки підстригають та тренують, а й влаштовують їм фотосесію. Але чекати на нового хазяїна чотирилапі можуть тут не більше десяти днів.
Покинутих тварин відловлюють на вулицях і привозять до центру всиновлення. Тут спершу оглядають їх, чи не хворі, а потім уже чепурять.