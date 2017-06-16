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Іномарка та непофарбована "зебра" вбили дівчинку в Дніпрі

16 червня 2017, 14:11
Іномарка та непофарбована "зебра" вбили дівчинку в Дніпрі

Дев'ятирічна дівчинка загинула під колесами іномарки у Дніпрі. Машина збила дитину на очах  її матері. Жінка перебуває у шоковому стані.

На місці, де школярка переходила дорогу, колись був пішохідний перехід. Там і досі видно сліди розмітки. Втім, зі слів поліції - за правилами вона недійсна, бо фарбу майже не видно. З якою швидкістю їхав автомобіль і чому водій не помітив на дорозі дівчинку - має з'ясувати слідство. Але удар був дуже сильним. Дитина померла миттєво.

ДТП, свідок, Служебные преступления

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Раз полиция заявляет, что пешеходный переход недействительный по причине стертости разметки, значит с большой долей вероятности можно утверждать, что водитель успел "порешать вопросы". Или же водитель "важный человек".
Гость 16.06.2017, 15:53 ответить

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