Іномарка та непофарбована "зебра" вбили дівчинку в Дніпрі

Дев'ятирічна дівчинка загинула під колесами іномарки у Дніпрі. Машина збила дитину на очах її матері. Жінка перебуває у шоковому стані.

На місці, де школярка переходила дорогу, колись був пішохідний перехід. Там і досі видно сліди розмітки. Втім, зі слів поліції - за правилами вона недійсна, бо фарбу майже не видно. З якою швидкістю їхав автомобіль і чому водій не помітив на дорозі дівчинку - має з'ясувати слідство. Але удар був дуже сильним. Дитина померла миттєво.