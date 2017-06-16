Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 16 червня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Вже третю добу тривають рятувально-пошукові роботи на місці страшної трагедії у Лондоні

16 червня 2017, 15:45
Вже третю добу тривають рятувально-пошукові роботи на місці страшної трагедії у Лондоні

Гренфел Тауер став братською могилою. Він горів майже добу. Вогнеборці припускають, у справжньому пеклі загинули більше ста людей. Але поки знайшли 17 тіл. Кількість померлих може значно зрости, коли почнуть оглядати квартири.

Рятувальникам вже вдалося дістатися останніх поверхів хмарочосу, але до осель вони поки не заходять. Все ще зберігається загроза руйнування перекриттів. На згарищі також працюють кінологи. Хоча шансів знайти когось живим - майже немає.

Пожары, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Гаваї 5.0 - 6"
Серіал "Гаваї 5.0 - 6"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab