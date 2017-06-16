Вже третю добу тривають рятувально-пошукові роботи на місці страшної трагедії у Лондоні

Гренфел Тауер став братською могилою. Він горів майже добу. Вогнеборці припускають, у справжньому пеклі загинули більше ста людей. Але поки знайшли 17 тіл. Кількість померлих може значно зрости, коли почнуть оглядати квартири.

Рятувальникам вже вдалося дістатися останніх поверхів хмарочосу, але до осель вони поки не заходять. Все ще зберігається загроза руйнування перекриттів. На згарищі також працюють кінологи. Хоча шансів знайти когось живим - майже немає.