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Пам'яті Олексія Баталова

16 червня 2017, 17:28
Пам'яті Олексія Баталова

Олексія Баталова, улюбленця мільйонів, поховають на Преображенському кладовищі в Москві, у понеділок 19 червня. Легендарний актор, справжній секс-символ СРСР, помер у четвер. Відомий усім Гоша зі стрічки "Москва сльозам не вірить" пішов із життя на 89-му році.

Він завжди знав, що буде лише актором. Його дитинство пройшло серед театральних декорацій. Разом із батьками Олексій жив у кімнаті у дворі МХАТу. Підлітком вже там підробляв. Далі - Школа-студія МХАТ імені Немировича-Данченка. І ролі в кіно. Глядачі захоплювалися його ролями. Манери справжнього інтелігента й дивовижна щирість робили кожного героя Баталова кумиром мільйонів.

Общество, Прочее, свідок

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