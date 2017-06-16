Пам'яті Олексія Баталова

Олексія Баталова, улюбленця мільйонів, поховають на Преображенському кладовищі в Москві, у понеділок 19 червня. Легендарний актор, справжній секс-символ СРСР, помер у четвер. Відомий усім Гоша зі стрічки "Москва сльозам не вірить" пішов із життя на 89-му році.

Він завжди знав, що буде лише актором. Його дитинство пройшло серед театральних декорацій. Разом із батьками Олексій жив у кімнаті у дворі МХАТу. Підлітком вже там підробляв. Далі - Школа-студія МХАТ імені Немировича-Данченка. І ролі в кіно. Глядачі захоплювалися його ролями. Манери справжнього інтелігента й дивовижна щирість робили кожного героя Баталова кумиром мільйонів.