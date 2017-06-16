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Одесити бунтують: жителі вулиці Хуторської перекрили дорогу, щоби нею не їздили вантажівки

16 червня 2017, 18:21
Одесити бунтують: жителі вулиці Хуторської перекрили дорогу, щоби нею не їздили вантажівки

Люди просто безперервно ходили по пішохідному переходу і пропускали лише маршрутки. Водії великовантажних машин порушують законодавство - їздять по дорогах загального користування при температурі вище 28 градусів. А ще людям доводиться цілодобово терпіти гучний гуркіт.

До слова, кілька місяців тому дорогу відремонтували, проте нині через вантажівки вона знову вся у ямах. А ще люди кажуть, що від вібрацій в стінах будинків і в заборах утворилися великі тріщини.

Общество, свідок

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