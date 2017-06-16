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Рештки більше сотні людей відкопали під час ремонту дороги у Луцьку

16 червня 2017, 20:23
Рештки більше сотні людей відкопали під час ремонту дороги у Луцьку

У червні 1941 року в Луцькій тюрмі розстріляли близько двох тисяч в'язнів. Радянська влада тоді пояснювала це неможливістю етапувати бранців углиб країни. Розстріляних ховали кількома ярусами. Зараз науковці вивчають верхній шар масового захоронення.

Нині на цій території - монастир. Після ексгумації знайдені останки перепоховають. Невдовзі на цьому місці планують відкрити музей Луцької тюрми. Реконструкцію частини приміщення обителі вже розпочали.

Прочее, свідок, Убийства

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тысячи закатованых в ковеле луцке и по всей волыни...и эти твари в росии мечтают убивать и дальше да они и убивают на донбасе и луганске..и после этого еще есть на украине те кто мечтает о совке те кому мешает проспект шухевича..те кто трясет рясой московского попа..да будьте вы прокляты вовеки вам не место в украине и чем бысстрее вы свалите в свой скотомогильник московский.тем лучше для вас.. слава украине..
ник 16.06.2017, 22:55 ответить

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