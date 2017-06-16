Рештки більше сотні людей відкопали під час ремонту дороги у Луцьку

У червні 1941 року в Луцькій тюрмі розстріляли близько двох тисяч в'язнів. Радянська влада тоді пояснювала це неможливістю етапувати бранців углиб країни. Розстріляних ховали кількома ярусами. Зараз науковці вивчають верхній шар масового захоронення.

Нині на цій території - монастир. Після ексгумації знайдені останки перепоховають. Невдовзі на цьому місці планують відкрити музей Луцької тюрми. Реконструкцію частини приміщення обителі вже розпочали.