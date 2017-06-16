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У Дніпрі дайвери влаштували генеральне прибирання ріки Дніпро

16 червня 2017, 22:19
У Дніпрі дайвери влаштували генеральне прибирання ріки Дніпро

Підводні "мисливці" за сміттям кажуть: дно буквально усіяне скляними пляшками з-під алкоголю та величезними неводами рибалок. А ще знайшли шини від легкових і вантажних автомобілів, порцелянову статуетку, оленячі роги та предмет дуже схожий на поховальну урну! Загалом лише за кілька годин зібрали аж дві тонни сміття!

Роботи ще багато, кажуть добровольці. Ще є немало забруднених пляжів на Дніпрі. А восени планують зарибити Дніпро. І це також власним коштом. Без допомоги чиновників.

Общество, свідок

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