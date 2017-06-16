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Допоможіть троїм дітям зберегти маму!

16 червня 2017, 22:33
Допоможіть троїм дітям зберегти маму!

На Київщині чоловік, почувши страшний діагноз, який поставили його дружині, пішов від неї. І Любов Уразова разом із трьома дітьми залишилася сам на сам із хворобою. Їй необхідна не операція, а хіміотерапія, та грошей у жінки на це немає. Та саме ми можемо їй допомогти, як робили це вже не раз для тих, хто, здавалося, втрачав будь-яку надію.

Любов Уразова, 51 рік.

Діагноз: неходжкінська лимфома.

Тел: 097 157 75 12.

Картка ПриватБанку: 4731 2191 0307 7123.

Здоровье, Помогите, свідок

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