Допоможіть троїм дітям зберегти маму!

На Київщині чоловік, почувши страшний діагноз, який поставили його дружині, пішов від неї. І Любов Уразова разом із трьома дітьми залишилася сам на сам із хворобою. Їй необхідна не операція, а хіміотерапія, та грошей у жінки на це немає. Та саме ми можемо їй допомогти, як робили це вже не раз для тих, хто, здавалося, втрачав будь-яку надію.

Любов Уразова, 51 рік.

Діагноз: неходжкінська лимфома.

Тел: 097 157 75 12.

Картка ПриватБанку: 4731 2191 0307 7123.