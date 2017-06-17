Кривава аварія на мосту Патона в Києві: на шаленій швидкості зіткнулися Porsche Cayenne та фура

Попередньо відомо: шофер вантажівки вирішив несподівано розвернутися через подвійну суцільну смугу, а водій Porsche не встиг зреагувати і влетів у задній причіп багатотонного авто.

В машині було троє людей. Загинув пасажир, який сидів спереду. Він не був пристебнутий і від потужного удару вилетів через лобове скло! Чоловіку буквально розчавило й відірвало голову! Водій іномарки вижив. Його з численними травмами ушпиталили. Ще одна пасажирка, яка сиділа позаду праворуч, не дістала тяжких ушкоджень.