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Кривава аварія на мосту Патона в Києві: на шаленій швидкості зіткнулися Porsche Cayenne та фура

17 червня 2017, 00:17
Кривава аварія на мосту Патона в Києві: на шаленій швидкості зіткнулися Porsche Cayenne та фура

Попередньо відомо: шофер вантажівки вирішив несподівано розвернутися через подвійну суцільну смугу, а водій Porsche не встиг зреагувати і влетів у задній причіп багатотонного авто.

В машині було троє людей. Загинув пасажир, який сидів спереду. Він не був пристебнутий і від потужного удару вилетів через лобове скло! Чоловіку буквально розчавило й відірвало голову! Водій іномарки вижив. Його з численними травмами ушпиталили. Ще одна пасажирка, яка сиділа позаду праворуч, не дістала тяжких ушкоджень.

ДТП, свідок

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