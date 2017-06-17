Столичний "плюшкін" отруїв життя власним батькам і сусідам

У Києві подружжя пенсіонерів благало сусідів убити їхнього сина. А все через те, що він постійно тягне додому сміття і психічнохворий. Та ось сам чоловік каже, що він бізнесмен, а на непотребі можна непогано заробити.

Антисанітарія, сморід та загроза життю. Мешканці будинку не знають, як боротися з плюшкіним. Бо це його приватна власність. Юрист підтверджує: це практично безвихідна ситуація. Змусити його навести лад у квартирі не можна.