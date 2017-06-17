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Південний міст у столиці повільно розсипається

17 червня 2017, 07:35
Південний міст у столиці повільно розсипається

У Києві руйнується відомий Південний міст через Дніпро. Крізь дірки вже видно землю. І це неабияк лякає містян. Та ось комунальники кажуть, що вже взялися все ремонтувати. І найвищий міст столиці не впаде!

У Київавтодорі запевняють - вони проводять капітальний ремонт. У червні розпочали відновлювати шість деформаційних швів. Робити це планують до початку серпня. Ще шість швів полагодили торік. Проект передбачає ремонт 46 таких стиків. Роботи триватимуть не менше семи років.

Катастрофы, свідок

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