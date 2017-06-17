Південний міст у столиці повільно розсипається

У Києві руйнується відомий Південний міст через Дніпро. Крізь дірки вже видно землю. І це неабияк лякає містян. Та ось комунальники кажуть, що вже взялися все ремонтувати. І найвищий міст столиці не впаде!

У Київавтодорі запевняють - вони проводять капітальний ремонт. У червні розпочали відновлювати шість деформаційних швів. Робити це планують до початку серпня. Ще шість швів полагодили торік. Проект передбачає ремонт 46 таких стиків. Роботи триватимуть не менше семи років.