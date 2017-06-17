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Молодшим школярам пропонують не ставити оцінки

17 червня 2017, 08:53
Молодшим школярам пропонують не ставити оцінки

Без оцінок аж до п'ятого класу. У Міністерстві освіти планують відмовитися від балів у молодшій школі. Кажуть, все заради того, аби не травмувати дитячу психіку. Та чи готові до такої новації батьки і що думають психологи?

В невеличких альтернативних школах використовують метод тісної співпраці вчителя та дитини. Кожного учня розглядають як особистість. Та чи реально відтворити це в звичайній школі, де в одному класі може бути 35 учнів?

Общество, свідок

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