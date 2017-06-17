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З життя пішов видатний політик Гельмут Коль

17 червня 2017, 13:36
З життя пішов видатний політик Гельмут Коль

У Німеччині помер колишній канцлер Гельмут Коль, який відіграв величезну роль в об'єднанні країни. Саме при ньому впала Берлінська стіна. Його поважав увесь світ, до нього дослухалися світові лідери. 87-річний Коль помер у себе вдома.

Коль підтримував розширення Євросоюзу. Разом зі французьким колегою Франсуа Міттераном готував запровадження євро. Гельмут Коль був канцлером протягом 16 років. Це єдиний німецький керманич, який був на цій посаді чотири терміни поспіль. Він став хрещеним батьком нинішньої лідерки Німеччини - Ангели Меркель.

Общество, свідок

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