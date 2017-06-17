На Сумщині бандити катували родину фермерів

Зривали плоскогубцями нігті та повільно різали. Так на Сумщині нападники знущалися над родиною фермерів. Дорослих та дитину прив'язали до стільців і катували до тих пір, поки не отримали бажані гроші.

Нападників затримали. Окрім 56-річного водія, в салоні були ще двоє чоловіків. Один із них вже мав судимості як учасник організованого злочинного угрупування. За розбійний напад на подружжя фермерів банді загрожує до п'ятнадцяти років за ґратами із конфіскацією майна.