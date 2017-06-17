Луцького живолупа засудили на п'ять років

П'ять років тюрми за знущання над твариною! До такого терміну засудили мешканця Луцька, який жорстоко катував кошеня. Ця історія приголомшила країну. Торік восени двоє студентів влаштували справжні тортури над пухнастиком. Усе це ще й знімали на відео. Ці кадри потім виклали в інтернет.

Чотирилапого смажили у духовці, запихали кошеня до морозильної камери та пральної машини, а насамкінець ледь живого викинули у вікно. Тваринка після таких знущань померла. Дівчину, Любов Торопіну, у грудні засудили до двох років умовно.