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Луцького живолупа засудили на п'ять років

17 червня 2017, 23:56
Луцького живолупа засудили на п'ять років

П'ять років тюрми за знущання над твариною! До такого терміну засудили мешканця Луцька, який жорстоко катував кошеня. Ця історія приголомшила країну. Торік восени двоє студентів влаштували справжні тортури над пухнастиком. Усе це ще й знімали на відео. Ці кадри потім виклали в інтернет. 

Чотирилапого смажили у духовці, запихали кошеня до морозильної камери та пральної машини, а насамкінець ледь живого викинули у вікно. Тваринка після таких знущань померла. Дівчину, Любов Торопіну, у грудні засудили до двох років умовно.

Животные, свідок, Суды

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Taki kadry nasyllia po tv pokazuvaty ne mozhna Tsey kanal ntn treba zaboronyty
Oleg 18.06.2017, 01:10 ответить
Taki kadry nasyllia po tv pokazuvaty be mozhna. Tsey kanal ntn treba zaboronyty
Oleg 18.06.2017, 01:08 ответить
надеюсь над ними обоими еще не так поиздеваются.
Локи 18.06.2017, 00:19 ответить
Маловато, хорошо бы обоих психов изолировать. Правда раньше никакого наказания не была, так что прогресс есть.
Киевлянка 18.06.2017, 00:16 ответить

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