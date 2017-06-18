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Чоловік забив до смерті вагітну дружину, а сусіди збирають гроші на адвоката

18 червня 2017, 01:15
Чоловік забив до смерті вагітну дружину, а сусіди збирають гроші на адвоката

На Рівненщині 35-річний чоловік убив вагітну дружину. Бив кулаками так, що розбудив навіть сусідів. Накинувся на кохану через ревнощі.

Жінку вже поховали, та ось сусіди подружжя тепер, хоч і засуджують вчинок Олександра, міркують, як йому допомогти. Кажуть: пом'якшити вирок міг би кваліфікований адвокат. Тож поки що планують спільно зібрати кошти на його послуги. Тим часом Олександра затримали. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Драки и насилие, свідок, Секс и чувства, Суды, Убийства

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