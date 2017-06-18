У свій день народження британська Королева вшанувала пам'ять загиблих

Сьогодні Єлизавета Друга вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час пожежі в Лондоні. Вона зазначила, що Британія пережила низку трагедій, але люди, як і раніше, готові допомагати один одному.

На військовому параді на честь дня народження королеви були присутні принц Філіп і герцогиня Кембриджська. Тисячі людей зібралися біля офіційної резиденції королеви - Букінгемського палацу, щоб привітати її з 91-річчям. Дійство завершилося авіашоу за участю 29 літаків.