У столиці різко зросте вартість "комуналки"

Населення знову приголомшили новиною про підвищення тарифів. Цього разу у Києві майже вдвічі зросте плата за обслуговування будинків. Але чи стануть охайними тепер подвір'я та під'їзди?

З 2010-го року мешканці будинків, що обслуговуються ЖЕКами, платили за утримання будинку 2 гривні 85 копійок за квадратний метр, якщо сплачувати комуналку до 20 числа. Якщо пізніше - тариф складав 3 гривні 14 копійок. Але вже у липні ця цифра складатиме 5 гривень 80 копійок.