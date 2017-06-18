Нагадати пароль | Реєстрація
Понеділок, 19 червня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

У столиці різко зросте вартість "комуналки"

18 червня 2017, 08:26
У столиці різко зросте вартість "комуналки"

Населення знову приголомшили новиною про підвищення тарифів. Цього разу у Києві майже вдвічі зросте плата за обслуговування будинків. Але чи стануть охайними тепер подвір'я та під'їзди?

З 2010-го року мешканці будинків, що обслуговуються ЖЕКами, платили за утримання будинку 2 гривні 85 копійок за квадратний метр, якщо сплачувати комуналку до 20 числа. Якщо пізніше - тариф складав 3 гривні 14 копійок. Але вже у липні ця цифра складатиме 5 гривень 80 копійок.

Общество, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Лінія захисту"
Серіал "Лінія захисту"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab