Розумні камери прийшли на допомогу копам Чернігівщини

Розумні камери відеонагляду встановили на Чернігівщині. Вони не просто передають інформацію з вулиць міста, а ще й здатні розпізнати пожежу, обличча злочинців та автомобіль, що, наприклад, поїхав з місця аварії.



Ловити злочинців та водіїв-порушників віднині правоохоронцям Чернігівщині стане набагато легше. В кількох містах області на найжвавіших трасах встановили півтори сотні камер спостереження. Завдяки ним копи зможуть швидко ідентифікувати людину за обличчям у натовпі.