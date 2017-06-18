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Розумні камери прийшли на допомогу копам Чернігівщини

18 червня 2017, 09:42
Розумні камери прийшли на допомогу копам Чернігівщини

Розумні камери відеонагляду встановили на Чернігівщині. Вони не просто передають інформацію з вулиць міста, а ще й здатні розпізнати пожежу, обличча злочинців та автомобіль, що, наприклад, поїхав з місця аварії.

Ловити злочинців та водіїв-порушників віднині правоохоронцям Чернігівщині стане набагато легше. В кількох містах області на найжвавіших трасах встановили півтори сотні камер спостереження. Завдяки ним копи зможуть швидко ідентифікувати людину за обличчям у натовпі.

Прочее, свідок

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