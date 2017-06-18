Саморобні транспортні засоби змагалися у Черкасах

Видовищний крутий спуск сьогодні був у Черкасах. Там визначали найшвидші та найкреативніші саморобні тачки. За кожним піруетом саморобних транпортів слідкує журі. Оцінюють і креативність, і швидкість, і хто найбільше проїде.

Переможцем "Крутого спуску" цього разу став бетмобіль, перше місце його команда виборола і в номінації креативність. Інших учасників також нагородили пам'ятними призами та подарунками, а у черкащан на згадку лишилось сотні світлин із саморобними диво-автомобілями.