У Дніпрі холоднокровно зарізали жінку-таксиста

Увагу патрульних привернув підозрілий автомобіль. Вони зупинили машину. За кермом був нетверезий чоловік. Документів на авто в нього не було. Натомість у салоні копи помітили закривавлений ніж та плями крові!

29-річний водій почав виправдовуватися: машину начебто знайшов на одній із вулиць міста. Правоохоронці вирушили за вказаною адресою і виявили там скривавлене тіло 63-річної жінки. Згодом з'ясували - затриманий посварився з таксисткою і завдав їй кілька ударів ножем, після чого просто викинув тіло з машини й поїхав.