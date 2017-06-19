Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 20 червня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Поліцейський керував продажем наркотиків на Вінниччині

19 червня 2017, 23:24
Поліцейський керував продажем наркотиків на Вінниччині

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції. Кажуть, капітан змушував місцевого мешканця продавати зілля наркозалежним. А після цього їх же й затримував. Офіцера заарештували під час передачі чергової партії дурману. Той виправдовується - просто хотів поліпшити показники роботи.

В поліції вже розпочали кримінальне провадження. Тим часом, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внести заставу у 128 тисяч гривень.

Наркотики, свідок, Служебные преступления

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Фільм "Лісова пісня. Мавка"
Фільм "Лісова пісня. Мавка"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab