Поліцейський керував продажем наркотиків на Вінниччині

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції. Кажуть, капітан змушував місцевого мешканця продавати зілля наркозалежним. А після цього їх же й затримував. Офіцера заарештували під час передачі чергової партії дурману. Той виправдовується - просто хотів поліпшити показники роботи.

В поліції вже розпочали кримінальне провадження. Тим часом, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внести заставу у 128 тисяч гривень.