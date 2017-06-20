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На Волині затримали неповнолітнього контрабандиста цигарок

20 червня 2017, 00:37
На Волині затримали неповнолітнього контрабандиста цигарок

16-річний хлопець ішов у бік кордону до річки Західний Буг, без документів. Рушили за ним і прикордонники. За допомогою службового собаки наряд натрапив на цілий склад цигарок. На місці нарахували аж 38 ящиків, а це майже 20 тисяч пачок! Поруч був складений гумовий човен, яким контрабанду й мали доправити на польську сторону. Відомо, що затриманий - мешканець одного з прикордонних сіл.

Правоохоронці констатують: останнім часом злочинці дедалі частіше залучають до своєї діяльності дітей, адже неповнолітнім загрожує менша відповідальність. Лише торік за контрабанду затримали двадцять двох підлітків!

Контрабанда, свідок

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