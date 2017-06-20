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Наркоман покусав копів в Ужгороді

20 червня 2017, 07:41
Наркоман покусав копів в Ужгороді

В Ужгороді чоловік покусав патрульних. Вони помітили дивного перехожого, який різко змінив напрям руху, коли побачив правоохоронців. Коли ж молодика наздогнали, то він намагався  буквально вигризти собі волю.

Одному полісмену вчепився зубами в руку, а іншому - в ногу. Покусані патрульні викликали ще й підмогу. В чоловіка знайшли два пакети з марихуаною. А дорогою він ще викинув два шприци. Покусані копи не звертались до медиків і продовжили своє патрулювання.

Драки и насилие, Здоровье, Наркотики, свідок, Хулиганство

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