Наркоман покусав копів в Ужгороді

В Ужгороді чоловік покусав патрульних. Вони помітили дивного перехожого, який різко змінив напрям руху, коли побачив правоохоронців. Коли ж молодика наздогнали, то він намагався буквально вигризти собі волю.

Одному полісмену вчепився зубами в руку, а іншому - в ногу. Покусані патрульні викликали ще й підмогу. В чоловіка знайшли два пакети з марихуаною. А дорогою він ще викинув два шприци. Покусані копи не звертались до медиків і продовжили своє патрулювання.