Час заборонити абсурдні петиції

Ті-Ві без чортівні. В Україні хочуть заборонити слова "чорт" і "дідько" в україномовних фільмах. За це пропонують навіть саджати за ґрати. Відповідна петиція з'явилася на сайті Президента. Та чи розгляне її Порошенко?



Серед безглуздих петицій є такі, приміром: запровадити в Україні площі та проспекти "зради", скасувати закон всесвітнього тяжіння, заборонити російську лайку, і навіть призначити президентом Мікі Мауса. Але найбільш доречною серед них стала би одна - заборонити абсурдні петиції на сайті петицій.