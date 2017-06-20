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Час заборонити абсурдні петиції

20 червня 2017, 08:52
Час заборонити абсурдні петиції

Ті-Ві без чортівні. В Україні хочуть заборонити слова "чорт" і "дідько" в україномовних фільмах. За це пропонують навіть саджати за ґрати. Відповідна петиція з'явилася на сайті Президента. Та чи розгляне її Порошенко?

Серед безглуздих петицій є такі, приміром: запровадити в Україні площі та проспекти "зради", скасувати закон всесвітнього тяжіння, заборонити російську лайку, і навіть призначити президентом Мікі Мауса. Але найбільш доречною серед них стала би одна - заборонити абсурдні петиції на сайті петицій.

Общество, свідок, Хулиганство

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