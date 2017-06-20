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Подробиці у справі про вбивство таксистки у Дніпрі

20 червня 2017, 13:19
Подробиці у справі про вбивство таксистки у Дніпрі

Жінку-таксиста вбив пасажир. Потім викинув її тіло з машини, а сам сів за кермо і помчав містом. Коли його затримали - взявся виправдовуватися, мовляв, коли вбивав - йому відключило розум.

Загалом же лише на Дніпропетровщині за останній рік від рук бандитів загинули п'ятеро таксистів. У профспілці таксистів вже давно міркують, як убезпечити водіїв. Нині закінчують розробку нової програми.

А вбиту водійку поховають у вівторок. Зберуться майже всі таксисти Дніпра, щоб попрощатися із колегою.

свідок, Убийства

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