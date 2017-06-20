Підліток зґвалтував п'ятирічного хлопчика в гуртожитку в Житомирі

17-річний студент ПТУ заманив маленького сусіда іграшкою! Збоченець уже під вартою, а ось дитину - ушпиталили. Зараз хлопчикові надають потрібну медичну та психологічну допомогу.

Жахає в цій історії й те, що рідна мати не заступилася за свою дитинку, бо в цей момент була геть п'яна! Тож тепер її, швидше за все, позбавлять батьківських прав. А проти неповнолітнього нелюда відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 15 років років ув'язнення.