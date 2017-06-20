Триває слідство щодо наїзду позашляховика на натовп вірян у Львові

Правоохоронці Львова й досі з'ясовують, що саме сталося з позашляховиком, який напередодні влетів у натовп вірян під храмом. Відомо лише, що водій був тверезий. Це колишній інспектор ДАІ, звільнений зі служби півтора року тому. Поліція призначила низку експертиз автомобіля, які мають сказати, чи був він справним.

Після ДТП у водія стався серцевий напад. Утім його не ушпиталили. Поліція відкрила кримінальне провадження.