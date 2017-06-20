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Французькі полісмени знайшли автомат Калашникова й балони з газом в авто, що протаранило патруль поліції

20 червня 2017, 16:33
Французькі полісмени знайшли автомат Калашникова й балони з газом в авто, що протаранило патруль поліції

33-річний чоловік, який за кермом автомобіля протаранив патруль поліції просто на Єлисейських полях, мертвий. Це підтвердили в МВС Франції. Напередодні він неподалік президентського палацу врізався у фургон полісменів. У машині знайшли автомат Калашникова й балони з газом. Припускають, міг статися вибух. І це був свідомий напад на силовиків.

Метро й будівлі довкола - евакуювали. Напад стався за лічені години до зустрічі Емануеля Макрона з королем Саудівської Аравії.

ДТП, свідок, Теракты, Убийства

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