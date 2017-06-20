Французькі полісмени знайшли автомат Калашникова й балони з газом в авто, що протаранило патруль поліції

33-річний чоловік, який за кермом автомобіля протаранив патруль поліції просто на Єлисейських полях, мертвий. Це підтвердили в МВС Франції. Напередодні він неподалік президентського палацу врізався у фургон полісменів. У машині знайшли автомат Калашникова й балони з газом. Припускають, міг статися вибух. І це був свідомий напад на силовиків.

Метро й будівлі довкола - евакуювали. Напад стався за лічені години до зустрічі Емануеля Макрона з королем Саудівської Аравії.