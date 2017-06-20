Жахлива аварія на Вінниччині: одна людина загинула, ще п'ятеро травмовані

Трагедія сталася вночі, на автошляху Вінниця - Хмельницький. Відомо, що підлітки на Suzuki Grand Vitara намагалися обігнати вантажівку. Проте якоїсь миті водій іномарки не втримав керма, й машина влетіла просто під камаз. Від масштабного удару Suzuki перетворився на купу брухту.

17-річний пасажир загинув миттєво. Водій іномарки та ще четверо пасажирів, серед яких троє 17-річних дівчат, дістали різних травм. Зараз у лікарні залишається водій та ще одна пасажирка. Тим часом правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії.