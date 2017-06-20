Безпритульний пес накинувся на 7-річного хлопчика просто на дитячому майданчику
20 червня 2017, 20:21
Моторошна історія сталася в Маріуполі. Маленький вижив лише якимось дивом! У той жахливий момент на майданчику були десятки малих. Діти, що стали свідками нападу, й досі в деталях пам'ятають ту моторошну мить.
Тим часом місцеві мешканці твердять: випадки нападів собак на людей тут - не рідкість. Тому систематично благають комунальників, щоб ті повиловлювали бродячих псів. У комунальному господарстві Маріуполя ж виправдовуються: щоб переловити всіх, їм просто не вистачає рук.