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Безпритульний пес накинувся на 7-річного хлопчика просто на дитячому майданчику

20 червня 2017, 20:21
Безпритульний пес накинувся на 7-річного хлопчика просто на дитячому майданчику

Моторошна історія сталася в Маріуполі. Маленький вижив лише якимось дивом! У той жахливий момент на майданчику були десятки малих. Діти, що стали свідками нападу, й досі в деталях пам'ятають ту моторошну мить.

Тим часом місцеві мешканці твердять: випадки нападів собак на людей тут - не рідкість. Тому систематично благають комунальників, щоб ті повиловлювали бродячих псів. У комунальному господарстві Маріуполя ж виправдовуються: щоб переловити всіх, їм просто не вистачає рук.

Животные, Здоровье, Покушения, свідок

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