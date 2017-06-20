Двоє юнаків втопилися на Рівненщині

Трагедія сталася на Білому озері, загиблим було 19 і 20 років. П'ятеро молодиків приїхали з сусіднього району, щоби відпочити. На турбазі винайняли номер. А того трагічного дня їм закортіло поплавати на катамарані. Двоє хлопців лишилися на березі, троє - відпливли метрів на триста.

Свідки стверджують: вони були нетверезими і продовжили випивати на воді! Зрештою, захмелілі почали стрибати з катамарана у воду. В одязі! Одному пощастило вчепитися за плав-засіб. Двох інших вже витягали з п'ятиметрової глибини водолази.