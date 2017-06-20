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Запальничка стала причиною вбивства

20 червня 2017, 22:32
Запальничка стала причиною вбивства

П'яна бійка перетворилася на вбивство. Сталося все в Оболонському районі Києва. Вже відомо: двоє нетверезих чоловіків посварилися через запальничку. Один підійшов до незнайомця та попросив прикурити, той відмовив. Захмелілий курець оскаженів і почав нещадно лупцювати сп'янілого перехожого. Коли жертва вже не рухалася - пішов далі. Місцеві мешканці викликали "швидку", утім від травм постраждалий помер ще до приїзду медиків.

Підозрюваного в убивстві знайшли вже за кілька годин неподалік його домівки. У скоєному він одразу зізнався. Зараз чоловік у СІЗО, чекає на вирок суду.

свідок, Убийства

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