У Києві палав будинок з легендарним "Центральним гастрономом"

По прибуттю перших рятувальників одразу був наданий другий рівень складності, додатково направлені сили та засоби. Вогнем вже був охоплений дах будинку, гасіння пожежі ускладнюється тим, що будівля стара, у неї деревяні перекриття, вогонь дуже швидко поширюється.



Інформації щодо постраждалих наразі немає. Утім на поверхах, де палає вогонь, приміщення давно пустували. З першого поверху люди евакуйовувались самостійно.