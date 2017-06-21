Житель Кременчука звинувачує чорного лебедя у нападі

У Кременчузі чоловік побився із Гришком. Це - чорний лебідь! Бій зафільмували перехожі. Сутичка сталася просто у водоймі, де й господарює птах.

Він кинувся захищати власну територію від містянина, який надто близько підплив до лебединої родини. Григорій розправляє крила, шипить та постійно клює чоловіка в голову. Та згодом дісталося й птахові. Непроханий гість ледь не задушив лебедя. Розбороняти задирак взялися свідки бійні.