Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 21 червня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Житель Кременчука звинувачує чорного лебедя у нападі

21 червня 2017, 03:45
Житель Кременчука звинувачує чорного лебедя у нападі

У Кременчузі чоловік побився із Гришком. Це - чорний лебідь! Бій  зафільмували перехожі. Сутичка сталася просто у водоймі, де й господарює птах.

Він кинувся захищати власну територію від містянина, який надто близько підплив до лебединої родини. Григорій розправляє крила, шипить та постійно клює чоловіка в голову. Та згодом дісталося й птахові. Непроханий гість ледь не задушив лебедя. Розбороняти задирак взялися свідки бійні.

Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Гаваї 5.0 - 6"
Серіал "Гаваї 5.0 - 6"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab