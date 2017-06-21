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У Дніпрі школярів на плоту віднесло від берега

21 червня 2017, 04:59
У Дніпрі школярів на плоту віднесло від берега

Чотирьох підлітків, яких на уламку мосту занесло на середину річки, врятували дніпровські патрульні. Хлопці розповіли, що знайшли частину дерев'яної переправи під час купання на водоймі і стрибали з неї у воду. Та раптом частина конструкції відірвалася й разом із дітьми течією її віднесло далеко від берега.

Школярі перелякалися, але не запанікували. Виконали всі інструкції патрульних поліцейських, і вже за кілька хвилин були врятовані.

Несчастные случаи, свідок

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