Двоє малюків випали з вікна на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині двоє дітей випали з вікна гуртожитку. Хлопчику два роки, а його сестрі - лише рік. Закривавлених, але живих дітей доправили до лікарні. Що нині з ними та як так сталося, що вони по черзі полетіли донизу?



Якщо не буде ускладнень, кажуть медики, дворічного хлопчика та його на рік молодшу сестричку невдовзі випишуть із лікарні. А батьки малюків після страшного випадку пообіцяли якнайшвидше встановити на вікнах додаткові системи безпеки.