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Водій розбитого авто шукає власника дороги, де сталася аварія

21 червня 2017, 07:05
Водій розбитого авто шукає власника дороги, де сталася аварія

Незвичної допомоги потребує мешканець Запоріжжя. Він уже півмісяця шукає власника ділянки дороги Харків-Симферополь. А все заради того, щоб передати відповідальній особі чек за ремонт свого автомобіля, який він розбив у величезній ямі на цій трасі.

У яму Данило вскочив на трасі Харків-Симферополь, на ділянці, що пролягає повз Запоріжжя. Вимагає від запорізького облавтодору компенсувати збитки. Написав скаргу. Нібито ті мають опікуватися цією дорогою. Адже, за законом, саме власник аварійної ділянки повинен відшкодовувати збитки постраждалим, якщо ДТП сталася через погане покриття.

ДТП, свідок

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