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Пожежу на Хрещатику здолали

21 червня 2017, 10:31
Пожежу на Хрещатику здолали

Масштабну пожежу на Хрещатику, де палав колишній Центральний гастроном - загасили. Через вогонь на деякий час припинив свою роботу Печерський районний суд, що знаходиться поряд.

Споруда була побудована ще в 19-му столітті як готель, а після війни тут був відкритий Центральний гастроном. Сьогодні ж тут кілька меленьких магазинів і кафе. А також легендарна "Київська перепічка". Вона не згоріла. Стара будівля та дерев'яне перекриття - це і стало головною причиною таких масштабів пожежі.

Пожары, свідок

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