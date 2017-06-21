Пожежу на Хрещатику здолали

Масштабну пожежу на Хрещатику, де палав колишній Центральний гастроном - загасили. Через вогонь на деякий час припинив свою роботу Печерський районний суд, що знаходиться поряд.



Споруда була побудована ще в 19-му столітті як готель, а після війни тут був відкритий Центральний гастроном. Сьогодні ж тут кілька меленьких магазинів і кафе. А також легендарна "Київська перепічка". Вона не згоріла. Стара будівля та дерев'яне перекриття - це і стало головною причиною таких масштабів пожежі.