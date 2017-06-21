На Прикарпатті водій збив дитину, а потім забрав і сховав тіло

На Прикарпатті водій збив 9-річного хлопчика на узбіччі, а його тіло поклав до машини і врешті за 20 кілометрів від місця аварії викинув у чагарники. Згодом виставив автомобіль на продаж.



Трагедія сталася на дорозі, що пролягає через найдовше село в Україні - Микуличин. Свідки кажуть: водій навіть не намагався гальмувати. Автомобіль протягнув дитину кілька метрів на інший бік дороги. Потім із машини вибігли якісь дівчата й забрали малого в салон.