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На Прикарпатті водій збив дитину, а потім забрав і сховав тіло

21 червня 2017, 11:40
На Прикарпатті водій збив дитину, а потім забрав і сховав тіло

На Прикарпатті водій збив 9-річного хлопчика на узбіччі, а його тіло поклав до машини і врешті за 20 кілометрів від місця аварії викинув у чагарники. Згодом виставив автомобіль на продаж.

Трагедія сталася на дорозі, що пролягає через найдовше село в Україні - Микуличин. Свідки кажуть: водій навіть не намагався гальмувати. Автомобіль протягнув дитину кілька метрів на інший бік дороги. Потім із машини вибігли якісь дівчата й забрали малого в салон.

ДТП, свідок, Убийства

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